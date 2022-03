Egitto: governo incoraggia dipendenti ad andare nella nuova capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha deciso di offrire ai dipendenti le unità abitative nella nuova capitale amministrativa nel progetto edile chiamato Masr - nella zona di Badr. Il governo ha infatti approvato alcune disposizioni finanziarie per l'ottenimento di nuove unità abitative da parte dei dipendenti, in accordo con l'iniziativa della Banca Centrale, che prevede la vendita di appartamenti ai lavoratori a un tasso di ritorno del 3% calcolato su base decrescente per un periodo fino a 30 anni, o con un rendimento dell'8% decrescente per un periodo fino a 25 anni, o sistema di pagamento rateale per 7 anni.(Cae)