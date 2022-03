Ucraina: premier Madbouly, la guerra ha effetti economici negativi sull'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal momento che l'Egitto non è un Paese isolato dal mondo, la guerra tra Russia a Ucraina ha effetti economici negativi sul Paese delle piramidi. Lo ha detto Mostafa Madbouly, il premier dell'Egitto, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. Si tratta della prima volta in cui il governo egiziano ha espresso le sue preoccupazioni sulla crisi in Ucraina e gli effetti sull'economia del Paese nordafricano. "Questa crisi ha gettato un'ombra sul mondo intero e ha avuto grandi ripercussioni negative. Lo Stato sta lavorando per ridurne la gravità", ha dichiarato Madbouly nel comunicato, sottolineando che il suo Paese ha intenzione di "assicurarsi le materie prime e gli alimenti necessari nei mercati in questa fase delicata". (Cae)