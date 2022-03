Terzo settore: Tassinari (Acli), associazioni devono rinnovarsi per far crescere democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stanno a cuore le piccole associazioni del terzo settore e siamo convinti che devono rinnovarsi perché consentono alla nostra democrazia di crescere". Così Stefano Tassinari, vicepresidente nazionale delle Acli, durante il convegno "Le reti di Terzo settore per la crescita delle comunità" organizzato dalle Acli presso la sede del Cnel a Roma. "Dobbiamo considerare il terzo settore come un movimento che deve ridare a questo pianeta un indirizzo più giusto. Sapevamo che le nuove generazione non avrebbero vissuto il nostro benessere, ma non pensavamo che dovessero assistere anche alla guerra. Questo incontro di oggi - ha aggiunto - è un tentativo di incarnare una sorta di resistenza per tessere vita civile nel mondo e contrastare la violenza". Durante le sessioni di lavoro è intervenuta anche la Portavoce del Forum del Terzo settore, Vanessa Pallucchi, che ha spiegato come "le risorse del Pnrr devono essere volano di sviluppo, non di indebitamento e su questo stiamo lavorando. Spero che ci venga dato il giusto riconoscimento e poi auspico anche che si rinnovino le classi dirigenti con un coinvolgimento reale dei giovani".(Rin)