Ucraina: erede al trono saudita a Putin, "pronti a mediare fra le parti"

- L'Arabia Saudita "è pronta a compiere sforzi per mediare tra tutti le parti" coinvolte nel conflitto tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato l'erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, durante la telefonata ricevuta dal presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Lo riferisce l'agenzia di stampa saudita "Spa". L'erede al trono ha illustrato la posizione di Riad e ha espresso il proprio sostegno agli sforzi che "portino a una soluzione politica che porti alla sua fine e si raggiunga sicurezza e stabilità". Nel corso del colloquio le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali e dei mezzi per valorizzarle in vari campi. Toccando l'impatto della crisi ucraina sui mercati energetici, l'erede al trono ha ribadito la volontà di Riaddi mantenere l'equilibrio e la stabilità dei mercati petroliferi, sottolineando il ruolo dell'accordo Opec+ al riguardo e l'importanza di mantenerlo. (Res)