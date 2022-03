Ucraina: Boccali (ministero Lavoro), Acli devono avere ruolo anche in questa situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo convocato il Consiglio Nazionale del Terzo settore per discutere della questione ucraina: questo è il nostro 11 settembre, non si tornerà indietro, e le Acli devono avere un ruolo anche in questa situazione" Lo ha affermato Wladimiro Boccali, consigliere del ministro del Lavoro, durante il convegno "Le reti di Terzo settore per la crescita delle comunità" organizzato dalle Acli presso la sede del Cnel a Roma. "Dobbiamo piegare la fiscalità, la norma ad un obiettivo e l'obiettivo è la ricostruzione delle comunità che significa passare dal distanziamo sociale alla riconnessione umana, una funzione che svolge, ad esempio, il circolo delle Acli". È intervenuto anche Alessandro Lombardi, Direttore Generale "Terzo settore e Responsabilità sociali delle imprese" presso il ministero del Lavoro che ha aggiunto: "come ministero del Lavoro abbiamo voluto il dialogo con le parti sociali, con il Terzo settore e l'obiettivo è quello di creare le condizioni perché si possa applicare la riforma su tutto il territorio nazionale. La seconda fase è il confronto con le amministrazioni locali perché il dialogo e la collaborazione sono la bussola del ministero del Lavoro". (Rin)