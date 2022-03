Fisco: Barelli (FI), governo non ha presentato suo testo riforma catasto, incomprensibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "E' incomprensibile che il testo redatto a Palazzo Chigi, relativamente alla riformulazione di un articolo della delega fiscale in materia di catasto, sul quale si poteva lavorare per avere la condivisione di tutti i partiti di maggioranza, non sia stato presentato in commissione dallo stesso governo che lo aveva preparato". Così, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Tanto tempo perso per un nulla di fatto – prosegue – sebbene il nostro presidente Berlusconi e il presidente del Consiglio Draghi avessero convenuto sulla necessità di arrivare a una soluzione rispondente alle esigenze di tutte le forze a sostegno dell'esecutivo. Sono rammaricato, ma anche sorpreso dall'accaduto per le energie inutilmente spese nell'interesse comune". "Forza Italia – evidenzia Barelli – era al lavoro da tre giorni su questo fronte, con l'obiettivo di trovare, unitamente agli altri partiti di maggioranza, un testo che escludesse interpretazioni atte a introdurre tasse sulla casa. Evidentemente il buon intendimento di Forza Italia è stato ignorato da dinamiche che non rispondono agli interessi degli italiani e nemmeno al bene dell'esecutivo che su questi si misura". (Rin)