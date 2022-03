Scuola: assessore Formazione Fvg, controlli di sicurezza puntuali su alternanza con lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di controllo sulla sicurezza dei percorsi formativi sono “puntuali e verificati rispetto all’attività svolta dagli enti di formazione professionale”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale al Lavoro e all’Istruzione, Alessia Rosolen, in audizione sul tema della sicurezza nei percorsi IeFP, in VI commissione consiliare. Ogni anno in Friuli Venezia Giulia vengono organizzati 310 corsi, con 1.056 ore di attività. Di queste, 536 ore vengono dedicate alla pratica e oltre 100 al recupero e allo sviluppo dell’apprendimento. A partire dal secondo anno viene avviata l’attività di stage con 160 ore in azienda. In un anno sono circa 3 mila gli stage effettuati, coinvolgendo circa 2 mila aziende. I ragazzi vengono preparati sul tema della sicurezza, al quale sono dedicate 16 ore. Oltre l’80 per cento degli allievi ha espresso un giudizio positivo sul percorso frequentato e sull’esperienza di stage. Al percorso duale, che prevede la presenza di una tutor dell’ente di formazione e uno aziendale, sono destinati 600 milioni di euro del Pnrr. “Una scelta chiara rispetto a questi percorsi formativi, che indica la necessità di superare una serie di gap noti legati al mondo del lavoro”, ha detto Rosolen. Il Friuli Venezia Giulia punta a coinvolgere ulteriori 5.590 allievi nel prossimo triennio, a cui si aggiungono gli attuali 4.500. Secondo l’assessore, l’amministrazione regionale sta lavorando per garantire che nel periodo 2024-2025 tutta l’offerta formativa sia sviluppata in maniera duale. (Frt)