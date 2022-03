Ucraina: Unicef, mezzo milione di bambini rifugiati a una settimana dall'inizio del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Unicef, il conflitto in Ucraina, ora nella sua seconda settimana, sta facendo pagare un prezzo terribile ai bambini. Milioni di bambini potrebbero essere coinvolti nelle violenze mentre i combattimenti si intensificano nei principali centri urbani del paese e nelle zone limitrofe, si legge in un comunicato stampa. I bambini sono particolarmente a rischio di essere feriti o uccisi quando le armi e le munizioni esplosive sono usate in aree popolate. "L'uso di armi esplosive nelle città potrebbe rapidamente trasformare questa crisi in una catastrofe per i bambini dell'Ucraina", ha dichiarato Afshan Khan, direttore regionale dell'Unicef per l'Europa e l'Asia centrale. "Non ci sono operazioni armate di questa portata che non provochino danni ai bambini. Le conseguenze saranno tragiche". Dal 24 febbraio, 17 bambini sono stati uccisi e 30 sono stati feriti. Queste sono solo le segnalazioni che le Nazioni Unite sono state in grado di verificare - il vero numero delle vittime fra i bambini è probabilmente molto più alto. Il conflitto ha anche innescato un massiccio sfollamento della popolazione che potrebbe presto diventare una delle più grandi crisi di rifugiati in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Mezzo milione di bambini sono già fuggiti dall'Ucraina nei paesi vicini, e il numero dei rifugiati continua a crescere. (segue) (Com)