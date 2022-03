Ucraina: Unicef, mezzo milione di bambini rifugiati a una settimana dall'inizio del conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di case sono state danneggiate o distrutte e arrivano notizie di scuole, orfanotrofi e centri sanitari che stanno subendo gravi danni. I bisogni umanitari nel paese si moltiplicano di ora in ora. Centinaia di migliaia di persone non hanno acqua da bere a causa dei danni alle infrastrutture del sistema idrico e molti sono stati tagliati fuori dall'accesso ad altri servizi essenziali come l'assistenza sanitaria. Il Paese è a corto di forniture mediche di base e ha dovuto sospendere le azioni urgenti per frenare un'epidemia di polio. L'Unicef sta lavorando con i partner per raggiungere i bambini e le famiglie vulnerabili con servizi essenziali che comprendono salute, istruzione, protezione, acqua e servizi igienico-sanitari. L'Unicef sta ampliando la risposta per rispondere ai bisogni urgenti dei bambini e delle famiglie che si spostano nei paesi vicini. Queste azioni includono l'installazione di "blue dot", spazi sicuri lungo le rotte di transito per l'accesso ai servizi di bambini e madri. L'Unicef ha lanciato un appello di 276 milioni di dollari per i suoi programmi in Ucraina e richiede ulteriori 73 milioni per dare assistenza ai bambini nei Paesi vicini. "L'Unicef è sul campo e sta facendo del suo meglio per rispondere ai bisogni di base dei bambini, ma la sola via d'uscita per la tragedia in corso in Ucraina è che il conflitto abbia fine," ha dichiarato Khan. (Com)