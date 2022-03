Fisco: Martinciglio (M5s), su riforma catasto atteggiamento irrispettoso e strumentale Lega e FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Sul mancato accordo in merito alla riforma del catasto, inserito nel disegno di legge delega sulla revisione del sistema fiscale, trovo irrispettoso e strumentale l'atteggiamento di Lega e, soprattutto, di Forza Italia, i cui ministri avevano espresso voto favorevole in Consiglio dei ministri". Lo dichiara Vita Martinciglio, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Finanze alla Camera. "Nel pieno delle trattative, con il Movimento 5 stelle che si era dichiarato disponibile a una mediazione, le dichiarazioni fuori luogo del capogruppo forzista Martino rappresentano una mancanza di rispetto, anche istituzionale, oltre che una mistificazione della realtà, in quanto è scritto a chiare lettere che non vi sarà alcuna conseguenza nell'imposizione immobiliare".(Rin)