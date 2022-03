© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore comunale alla casa e piano quartieri Pierfrancesco Maran partecipa all'incontro “Al centro della metropoli. Rigenerazione urbana a Sesto San Giovanni, idee per il futuro della città" organizzato dalla Fondazione Quercioli. Intervengono il senatore Pd Franco Mirabelli; il docente del politecnico di Milano Gabriele Pasqui; l'onorevole Pier Luigi Bersani; l'onorevole Chiara Braga; il presidente UniAbita Società Cooperativa Pierpaolo Forello, e la consigliera comunale di Sesto San Giovanni, Monica Chitt.Auditorium BCC, viale Gramsci, 194, Sesto San Giovanni/Mi (ore 18)REGIONEL'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi prosegue il tour delle imprese lombarde visitando le aziende della provincia di Mantova.Castor srl, via 8 Marzo, 11, Castellucchi/Mn (ore 9:30)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, incontra le realtà del sociale della provincia di Milano.Casa Filippide, Società Cooperativa Sociale Onlus', via Trieste, 3, Cassina de' Pecchi/Mi (ore 10)VARIEIl rettore dell'Università degli Studi di Milano Elio Franzini partecipa alla conferenza stampa di presentazione di “Agenda 2030” tra arte e scienza, natura e cultura. Presenti anche il sindaco di Bollate Francesco Vassallo; Massimiliano Finazzer Flory, direttore artistico di “Agenda 2030” e Cesare Rancilio, presidente Fondazione Augusto Rancilio.Fondazione Augusto Rancilio, Villa Arconati Far, via Madonna Fametta, 1, Bollate/Mi (ore 11:30)La Cineteca Milano Mic presenta il completamento della restaurazione del pantoscopio ligneo dipinto a olio, una macchina del precinema del Settecento. Presenti il direttore della Cineteca Milano, Matteo Pavesi, e le restauratrici dell'Accademia di Belle Arti di Brera Serafina Pignotti e Elisa Albano.Cineteca Milano Mic, viale Fulvio Testi, 121 (ore 16)Incontro organizzato da Triennale di Milano per gli ottant'anni di Oliviero Toscani con la presentazione del libro “Oliviero Toscani. Ne ho fatte di tutti i colori. Vita e fortuna di un situazionista”. Presenti il presidente di Triennale Milano, Stefano Boeri e la presidente del Museo di Fotografia Contemporanea, Giovanna Calvenzi.Triennale di Milano, viale Emilio Alemagna, 6 (ore 18:30) (Rem)