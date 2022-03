Ucraina: ministri Ue Digitale, sì a misure di contrasto a disinformazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell’Ue garantiscono le misure di contrasto alla disinformazione stabilite lo scorso primo marzo dalla decisione del Consiglio Ue 2022/351 e regolamento del Consiglio Ue 2022/350 per la messa al bando delle trasmissioni di "Russia Today e Sputnik", nonché delle loro sussidiarie negli Stati membri. E' quanto è emerso da un colloquio tra i ministri europei del Digitale, a cui ha partecipato per l'Italia il ministro Vittorio Colao. Secondo quanto si apprende, sono state inoltre interpellate diverse piattaforme (Youtube, Meta, Twitter) perché garantiscano il blocco ai canali di propaganda e disinformazione, preservando al tempo stesso la capacità dei cittadini russi di comunicare via internet e di poter accedere ad un’ informazione libera. Il Regolamento Ue 328/2022 introduce una serie di beni soggetti a controllo e la cui esportazione verso la Russia è di fatto vietata; molti di questi beni riguardano i settori dell’It: materiali elettronici, telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione. La Presidenza francese dell’Ue valuterà assieme agli Stati membri eventuali ulteriori misure. L’Ucraina ha richiesto assistenza per la fornitura di risorse Ict, ed in particolare di terminali per il collegamento al sistema satellitare Starlink, in modo da poter garantire la connessione ad Internet a tutti i cittadini ucraini. Anche in questo caso sarà assicurato un coordinamento europeo per valutare le richieste ucraine. (Res)