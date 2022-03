Ucraina: governo Ecuador avvia operazione di rimpatrio concittadini su voli umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ecuador, Juan Carlos Holguín, ha annunciato che i primi nove cittadini ecuadoriani dei complessivi 691 residenti in Ucraina fino allo scoppio delle ostilità a seguito dell'invasione delle forze armate russe, sono già in volo di rientro verso Quito. In particolare gli ecuadoriani hanno trovato posto in un volo organizzato umanitario dal governo del Messico. Trattandosi di soggetti vulnerabili, come bambini e donne in gravidanza, è stata concessa priorità assoluta. Il primo volo organizzato dal ministero degli Esteri ecuadoriano partirà stasera con 350 persone a bordo, partirà stanotte da Bucarest e, dopo uno scalo a Varsavia, muoverà alla volta di Quito. Il secondo volo sarà organizzato nei prossimi giorni. (segue) (Brb)