Fisco: Meloni, su catasto ennesimo segnale che governo a traino Pd

21 luglio 2021

- "La bocciatura dell’emendamento per stralciare la riforma del catasto dalla delega fiscale è l’ennesimo segnale che questo è un governo a traino del Partito democratico che non può fare gli interessi degli italiani". E' quanto sottolinea in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, secondo cui è "surreale che dopo due anni di pandemia e durante una crisi internazionale potenzialmente devastante l’esecutivo pensi a stangare gli italiani colpendo la loro proprietà", aggiunge.(Com)