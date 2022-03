Fisco: Meloni, riforma catasto è patrimoniale nascosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del catasto "è una patrimoniale nascosta e uno dei pilastri del centrodestra è sempre stato quello di essere fermamente contrari ad un provvedimento simile. Nessuna deroga a questo principio". Lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia, sottolinea, "non cambia idea e chiede coerenza a chi ha preso insieme a noi un impegno preciso con i cittadini: votiamo no alla delega fiscale".(Com)