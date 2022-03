Ucraina: Mosca e Kiev concordano tregua umanitaria, Putin rilancia “siamo un unico popolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tregua umanitaria: è il risultato atteso ed effettivamente raggiunto dai colloqui fra le delegazioni di Mosca e Kiev riunite oggi in Bielorussia per trovare una soluzione alla crisi in corso in Ucraina. Ad annunciare per primo l’accordo raggiunto fra le due delegazioni è il consigliere del presidente russo, Vladimir Medinskij, caponegoziatore di Mosca, che parla espressamente di un’intesa per garantire una tregua che consenta dei corridoi umanitari. "La questione principale che è stata risolta oggi è quella relativa al salvataggio dei civili che si sono trovati bloccati nelle aree dove sono in corso degli scontri. Pertanto, i rappresentanti del ministero della Difesa della Federazione Russa e del ministero della Difesa dell'Ucraina hanno raggiunto un accordo sul regime per garantire dei corridoi umanitari che consentano l'evacuazione della popolazione civile e una temporanea cessazione delle ostilità nel settore dove è stato attivato un corridoio umanitario per il periodo di evacuazione. Ritengo che ciò sia significativo progresso", ha detto il caponegoziatore russo.Medinskij ha osservato che durante i colloqui le parti hanno discusso tre questioni seperate: militare, umanitaria internazionale e di una futura soluzione politica del conflitto. "Le posizioni sono assolutamente chiare, sono scritte punto per punto. Siamo riusciti a trovare una comprensione reciproca su alcuni di questi punti”, ha detto l’ex ministro della Cultura russo, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli su questo presunto accordo politico e quali potrebbero esserne le componenti. Di tenore più sobrio il commento del consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, secondo cui “sfortunatamente i risultati di cui l'Ucraina ha bisogno non sono ancora stati raggiunti” e si è raggiunta “solo una soluzione per l'organizzazione di corridoi umanitari”, nonché “per la consegna di medicinali e cibo nei luoghi dei combattimenti più feroci, con possibilità di un cessate il fuoco temporaneo per il periodo in cui è in corso l’evacuazione”.*Putin, russi e ucraini “sono un unico popolo”*A minare parzialmente l’esito dei negoziati sono le parole tutt’altro che rassicuranti del presidente russo, Vladimir Putin, che durante una riunione del Consiglio di sicurezza ha affermato che non intende rinunciare alla convinzione che russi e ucraini siano “un unico popolo”. Secondo Putin, tuttavia, alcuni abitanti dell'Ucraina sono stati intimiditi e molti sono stati ingannati dalla propaganda nazionalista e "neonazista" in atto nel Paese. Il capo dello Stato russo ha sottolineato che alcuni ucraini hanno seguito deliberatamente il percorso del nazionalista Stepan Bandera e di "altri scagnozzi dei nazisti" che combatterono al fianco di Hitler durante la Grande guerra patriottica, ovvero la Seconda guerra mondiale. L’intervento di Putin è servito anche a lodare l’operato dei militari russi – “stanno fornendo corridoi sicuri per i civili” – e lanciare ulteriori accuse a quelli che definisce "i neonazisti ucraini”, che starebbero impedendo tali attività e che “trattano i civili come scudi umani"."Nessuno può rappresentare una minaccia per la Russia", ha continuato il presidente, dichiarando apertamente che i suoi militari “stanno combattendo per la pace” e “per non avere un'anti-Russia" creata dall'Occidente che minacci Mosca “anche con armi nucleari". "L'operazione speciale" in Ucraina procede "i nostri programmi”, ha detto il titolare del Cremlino, smentendo così i vari rapporti d’intelligence, provenienti soprattutto da Stati Uniti e Regno Unito, che hanno fatto emergere le criticità emerse negli otto giorni già trascorsi dall’inizio dell’offensiva russa. “Stiamo raggiungendo gli obiettivi e avendo successo", ha aggiunto Putin, che ha infine espresso “orgoglio” per l’operato dell’esercito e garantito il giusto “ricordo” per i caduti di guerra. Ci stiamo preoccupando di fare tutto il possibile perché non ci siano vittime civili, e sto parlando anche di cittadini ucraini", ha concluso il presidente russo. (Kiu)