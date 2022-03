Fisco: Centemero (Lega), casa non si tocca, da sinistra accanimento verso italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Irresponsabile è l'accanimento che la sinistra dimostra nei confronti degli italiani volendo a tutti i costi imporre al governo di aumentare le tasse sulla loro casa. La casa non si tocca, punto". Così, in una nota, il capogruppo Lega in commissione Finanze della Camera, Giulio Centemero. La Lega, oggi più che mai, "dice no all'introduzione di nuove tasse, a maggior ragione in un momento di estrema incertezza come questo è assolutamente sconsiderato ipotizzare forzature per stangare gli italiani", ha aggiunto il parlamentare, secondo cui "dietro la riforma del catasto si nasconde un salasso per gli italiani ma gli unici a non voler assolutamente mettere mano nelle tasche dei cittadini siamo noi che abbiamo cercato in tutti i modi una mediazione per scongiurare l'ennesima batosta per milioni di famiglie".(Com)