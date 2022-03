Fisco: Conte, assurdo spaccare maggioranza su catasto, serve responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto al caro bollette e benzina, mettersi a discutere e rischiare di spaccare la maggioranza sul catasto non ha proprio senso. Il Movimento non consentirà ci sia una sovrattassa sugli immobili ma c'è bisogno di una riforma anche in questo settore della Pubblica amministrazione". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti. "Dobbiamo digitalizzare ed informatizzare anche questo settore, senza pregiudizi e senza dividerci: serve responsabilità, manteniamo i nervi saldi", ha aggiunto.(Rin)