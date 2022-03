Fisco: Pd, con riordino catasto nessun aumento tassa su casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "La norma che riguarda il catasto non prevede un euro di tasse in più sulla prima casa". Così Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera e Simona Malpezzi, capogruppo del partito al Senato. "Contrariamente a quanto afferma la propaganda della destra - sottolineano in una nota - non ci sono tasse sulla casa. Si tratta di un riordino dell'esistente, fermo al 1939. Nel 2026 si valuterà il da farsi e questo consentirà probabilmente di superare ingiustizie e distorsioni del sistema, facendo pagare meno a chi oggi paga troppo con maggiore equità per famiglie e imprese".(Rin)