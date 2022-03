Ucraina: atterrati a Linate i primi sei bambini malati di cancro, altri in arrivo questa sera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in contatto con il Governo - ha spiegato il presidente - per la realizzazione di un ospedale da campo al confine dell'Ucraina, presumibilmente in Romania, in grado di offrire assistenza il più vicino possibile alle zone di guerra". "Inoltre - ha concluso Attilio Fontana - altri 6 arriveranno questa sera e saranno ricoverati in altre strutture regionali, tra le quali l'ospedale 'Del Ponte' di Varese. Abbiamo agito nel più assoluto riserbo considerata la delicatezza del contesto in cui avveniva e per salvaguardare bambini già così duramente provati da troppi giorni vissuti nei sotterranei dell'ospedale, sotto i bombardamenti". "Soleterre - ha sottolineato il dottor Rizzi - è grata alla Regione Lombardia per questo gesto di umanità, che non solo salva vite ma dona speranza. Questo è solo l'inizio, stiamo lavorando per trasferire e portare in salvo altri pazienti e garantire loro il proseguimento delle cure. Ringrazio il presidente Attilio Fontana, il suo capo di gabinetto, Giulia Martinelli, il direttore generale di AREU Alberto Zoli, il presidente dell'Irccs San Matteo di Pavia, Alessandro Venturi, e il direttore generale, Stefano Manfredi, il direttore sanitario, Alberto Ambrosio, il direttore dell'Oncologia Pediatrica, Marco Zecca, il presidente dell'Istituto dei Tumori di Milano, Marco Luigi Votta e il direttore generale, Carlo Nicora. Con loro non è mai stato perso un solo secondo e vi è stata una totale adesione di sostanza e di cuore a questo progetto che dimostra come vi sia una capacità di cura che si estende anche alle condizioni di estrema emergenza". (segue) (Com)