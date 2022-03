Ucraina: atterrati a Linate i primi sei bambini malati di cancro, altri in arrivo questa sera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volo umanitario è stato promosso dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in segno di solidarietà con le sofferenze del popolo ucraino e a sostegno del lavoro che Soleterre, Ong che opera da oltre 20 anni in Ucraina, porta avanti per garantire le cure dei bambini malati di tumore. Il trasporto è stato eseguito dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) che ha predisposto un aereo adatto ad accogliere i pazienti con i loro nuclei familiari e il personale sanitario specializzato proveniente dai tre ospedali che prenderanno in cura i bambini. Fondazione Soleterre è una Ong che da vent'anni, oltre che fornire cure e assistenza medica, si impegna per la salvaguardia e la promozione del benessere psico-fisico per tutte e tutti, in ogni parte del mondo. Fondazione Soleterre lavora in Ucraina dal 2003 insieme al proprio partner e associazione gemella Fondazione Zaporuka, dove realizza interventi strutturali, garantisce strumentazione medica e forniture di farmaci nei reparti dell'Istituto del Cancro e dell'Istituto di Neurochirurgia di Kiev e dove gestisce una casa d'accoglienza per ospitare gratuitamente i bambini malati in cura a Kiev. Negli ultimi anni Fondazione Soleterre ha esteso il proprio intervento anche alla città di Leopoli, per creare la prima Unità trapianti di midollo osseo per la cura dei tumori pediatrici dell'ovest del paese. Fondazione Soleterre ha contribuito, dal 2003 ad oggi, a innalzare i tassi di sopravvivenza dei bambini malati di cancro portandoli dal 55 al 64 per cento e ha assistito complessivamente oltre 28mila bambini con i loro genitori. (Com)