- I "nazionalisti ed i mercenari stranieri" presenti in Ucraina, compresi quelli provenienti dal Medio Oriente, usano i civili come scudi umani. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di sicurezza, aggiungendo che i nazionalisti avrebbero preso in ostaggio anche migliaia di studenti. (Rum)