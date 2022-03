Difesa: Crosetto, per anni è stata tabù per una parte dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa e gli investimenti nel settore, in questo momento, sono stati per una parte dell’Europa “un tabù”. Lo ha affermato il presidente di Orizzonti sistemi navali, Guido Crosetto, intervenendo al dibattito “L’economia ai tempi della guerra” organizzato dalla “Fondazione Ottimisti & Razionali”. “Gli ultimi giorni hanno svegliato tutti da 70 anni di sogno”, ha aggiunto Crosetto. La Russia - ha ricordato, parlando della situazione attuale - “ha avuto più morti in una settimana che gli Usa in Afghanistan e la mia preoccupazione è che Putin possa alzare il livello della guerra” anche alla luce delle operazioni militari al rilento. “Questo - ha concluso - vorrebbe dire 100 mila morti”. (Rin)