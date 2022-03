Ucraina: Garavini (Iv), bene protezione temporanea da Europa, ora modificare trattato Dublino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' giusto che le centinaia di migliaia di persone che stanno arrivando nei diversi Paesi europei in fuga dalla guerra, possano contare sul riconoscimento dello status di rifugiato in modo celere e snello, senza complicazioni burocratiche varie. E’ un bel segnale di solidarietà che arriva dall’Europa. Adesso si riprenda in mano il dossier per modificare il Trattato di Dublino. L’accoglienza del popolo ucraino può diventare occasione per costruire una politica migratorie europea coerente ed equa". Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, vicepresidente della commissione Esteri. (Rin)