Umbria: De Luca (M5s), burocrazia impedisce accelerazione su rinnovabili

20 luglio 2021

- “L'atto della giunta per sbloccare le energie rinnovabili in Umbria non può essere calendarizzato in Seconda commissione perché non è presente nel protocollo dell'assemblea”. È quanto ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, aggiungendo che “la proposta di modifica del regolamento regionale sulle energie rinnovabili non è entrato ancora in vigore e non può essere calendarizzato perché non risulta trasmesso all'Assemblea legislativa, nonostante lo scorso 18 gennaio il Consiglio delle Autonomie Locali abbia espresso il suo parere positivo”. De Luca ha aggiunto: “Sembra assurdo ma un atto di estrema importanza e urgenza è incagliato nel nulla e sembra essere scomparso dai radar della Regione. Un atteggiamento approssimativo da parte della Giunta in un momento storico drammatico in cui rimuovere gli ostacoli burocratici per accelerare sulle energie rinnovabili e sganciarci così dalla dipendenza dal gas russo è l'unica strada percorribile per evitare le ripercussioni economiche, sociali e politiche della crisi del conflitto tra Russia e Ucraina". (segue) (Ren)