Umbria: De Luca (M5s), burocrazia impedisce accelerazione su rinnovabili (2)

- De Luca ha proseguito: "La proposta di modifica del regolamento regionale sulle rinnovabili, di cui avevamo chiesto la calendarizzazione urgente, richiede una revisione e un potenziamento, sia sul fronte della semplificazione che della compatibilità degli interventi. Per questo va discussa quanto prima. Serve un pannello per ogni tetto e il primo passo non può essere che quello di togliere il divieto a priori per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei centri storici”. Quindi ha aggiunto: “Sbloccare le energie rinnovabili, procedere spediti verso l'autonomia dalle fonti fossili è chiaramente la priorità di tutti i Paesi che dipendono eccessivamente dal gas russo. Secondo la stime più autorevoli, la partenza di nuovi impianti vorrebbe dire in tre anni 60 Gw di energia pulita e 80 mila posti di lavoro. Ma per arrivarci bisogna superare lo scoglio della burocrazia. In questo senso andava la richiesta all'Ufficio di presidenza da parte della Seconda commissione per inserire al prossimo ordine del giorno utile la discussione del regolamento regionale ‘7/2011’ (Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)". (segue) (Ren)