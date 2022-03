Umbria: De Luca (M5s), burocrazia impedisce accelerazione su rinnovabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha continuato: "Per chiedere un parere alla commissione ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, ma anche per chiedere una revisione urgente alla giunta regionale e superare le rigidità del tutto anacronistiche nella situazione odierna. L'ultimo ‘Rapporto solare fotovoltaico in Italia’ del Gse dice che l'Umbria è tra le sei peggiori regioni d'Italia per autoconsumo di energia. Nella nostra regione, tra il 2019 e il 2020, la potenza installata è aumentata solo del 2,2 per cento contro il 3,7 per cento della media nazionale. E gli impianti installati sono aumentati del 5,3 per cento contro il 6,3 per cento della media nazionale". Dunque ha concluso: "L'obiettivo comune deve essere quello di installare un pannello per ogni tetto. Invece qui siamo molto più indietro e riteniamo non ci sia più tempo da perdere”. (Ren)