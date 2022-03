Ucraina: Mearsheimer (università Chicago), "perchè la crisi è colpa dell'Occidente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e gli alleati europei hanno una gran parte delle responsabilità nella crisi tra Ucraina e Russia. Questa la tesi sostenuta dal noto professore di Relazioni internazionali statunitense John Mearsheimer (università di Chicago) in un articolo pubblicato su “Foreign Affairs” nel 2014 ma ripreso di recente da vari media internazionali. Mearsheimer, teorico del “realismo offensivo”, aveva all'epoca rilevato come l’espansione della Nato e dell’Unione europea verso Est negli anni Novanta e nel decennio successivo avesse spinto la Russia a una reazione, culminata con l’annessione della Crimea nel 2014. In questa dinamica aveva giocato un ruolo anche lo sforzo di promozione della democrazia portato avanti dalle amministrazioni Usa nel periodo in questione, secondo l’accademico. Mearsheimer giustificava quindi la visione di Mosca come inevitabile di fronte a un atto percepito come ostile, ovvero l’allargamento della Nato sino ai confini russi, a discapito del dialogo inaugurato in quegli stessi anni tra l’Alleanza atlantica e il Cremlino. La possibilità che l’Ucraina aderisse alla Nato era stata chiaramente indicata dalla Russia come un fattore di grande criticità, se non un elemento di rottura totale con l’Occidente, aveva sottolineato Mearsheimer. In una recente intervista al settimanale “The New Yorker”, il professore è tornato a difendere questa tesi, anche dopo l’invasione dell’Ucraina, spiegando che tale decisione del Cremlino rientra nel contesto della “politica di grande potenza” perseguita da nazioni come Usa e Russia, che reagiscono quando vedono una minaccia vicina ai propri confini nazionali. Per queste ragioni, Mosca ha trovato nell'attacco contro l'Ucraina un modo per rispondere all'Occidente e impedire la realizzazione di un programma percepito come di accerchiamento. (Res)