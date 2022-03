Ucraina: Salone del libro Torino senza istituzioni russe ma via libera a libri e autori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Salone del Libro di Torino chiude alle istituzioni e enti legati al governo Russo ma non ai libri e agli autori del Paese. La decisione è stata comunicata in una nota ufficiale. "Non saranno boicottati libri o autori russi, discussioni o lezioni sulla cultura e la letteratura russa - hanno spiegato gli organizzatori -, all'interno di un programma ispirato ai temi della pace, del dialogo, dell'amicizia tra i popoli, le arti, le culture". (Rpi)