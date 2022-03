Ucraina: Federalberghi Friuli Venezia Giulia a "Nova", prenotazioni bloccate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi internazionale legata al conflitto in Ucraina causerà una riduzione degli arrivi non solo dall’estero, ma anche dall’Italia. È la previsione che Paola Schneider, presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia, ha fatto ad "Agenzia Nova". "Negli ultimi giorni - segnala - le richieste di prenotazioni e informazioni si sono bloccate". A preoccupare non è tanto il crollo delle presenze dalla Russia, dal momento che il Paese non è mai stato tra i primi per numero di viaggiatori in arrivo in Friuli Venezia Giulia. Più che turisti, da Mosca sono sempre giunti imprenditori e uomini d’affari, per soggiorni business di durata ridotta. Il timore, però, è che la crisi internazionale paralizzi gli spostamenti dall’Italia e dai Paesi vicini. “Abbiamo già avuto un crollo devastante dei turisti da Austria, Germania e Slovenia a causa dell’obbligo di green pass”, sottolinea a "Nova" Alberto Cicuta, direttore regionale di Confesercenti. “Ora vediamo un atteggiamento prudente su consumi e spostamenti. Per viaggiare ci vuole spensieratezza: la pandemia prima e la guerra ora non facilitano la mobilità tra le nazioni”. (Frt)