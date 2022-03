Ucraina: Farnesina, ambasciatore Zazo arrivato a Leopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo, è arrivato oggi a Leopoli dove è stata trasferita la sede diplomatica italiana in Ucraina. Lo conferma la Farnesina in una nota aggiungendo che il trasferimento del capo della missione si è completato "al termine di una complessa operazione gestita dall’Unità di crisi della Farnesina in stretto raccordo e con il sostegno operativo dell'intelligence, dopo aver condotto in salvo, fuori dall’Ucraina, tutti i connazionali ospitati nei giorni scorsi in residenza". "Da Leopoli, insieme a un nucleo di collaboratori e in stretto contatto con le altre articolazioni italiane presenti, con le autorità locali e con le Organizzazioni internazionali, l’ambasciatore continuerà a operare per dare assistenza ai connazionali rimasti in Ucraina, cui si rinnova la raccomandazione a lasciare immediatamente il Paese con i mezzi disponibili", riferisce ancora la Farnesina.(Res)