Ucraina: ambasciata Brasile in Romania apre ufficio per assistere evacuazione connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata del Brasile in Romania ha allestito un ufficio distaccato presso la città di Siret, al confine con l'Ucraina, per offrire assistenza e accoglienza ai cittadini brasiliani che lasciano il paese teatro di conflitto tra le forze armate russe e ucraine. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una messaggio pubblicato sul profilo Twitter, specificando che al momento 63 brasiliani sono entrati in territorio rumeno dall'Ucraina. Il 2 marzo il governo aveva già ufficializzato l'apertura di due uffici consolari distaccati in Ucraina e Moldavia per "migliorare i meccanismi di assistenza di emergenza in favore dei cittadini brasiliani che cercano di lasciare l'Ucraina" e tornare in patria. Le sedi assisteranno i cittadini brasiliani nell'emissione dei documenti di viaggio e nel "rimpatrio, ordinata e sicura" dei brasiliani dal territorio ucraino. (segue) (Brb)