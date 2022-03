Ucraina: ambasciata Brasile in Romania apre ufficio per assistere evacuazione connazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli uffici si trova nella città di Leopoli, vicino al confine con la Polonia, l'altro è a Chisinau, capitale della Moldova. Nella serata del primo marzo erano arrivati a Varsavia, in Polonia, otto funzionari del ministero indicati per formare la task force diplomatica istituita per organizzare evacuazione e rimpatrio dei brasiliani dall'Ucraina. Anche l'ambasciatore del Brasile in Ucraina, Norton de Andrade Mello Rapesta, ha annunciato di aver lasciato la capitale Kiev insieme con tutti i funzionari della sede diplomatica e di essersi trasferito nella città di Leopoli, nella parte occidentale del Paese. Il diplomatico ha specificato che "Io e la mia squadra non lasceremo l'Ucraina finché non avremmo portato via, se non tutti, la maggior parte dei brasiliani che sono qui che vogliono andarsene". (segue) (Brb)