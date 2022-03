Ucraina: ambasciata Brasile in Romania apre ufficio per assistere evacuazione connazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dall'inizio delle ostilità l'ambasciata del Brasile a Kiev ha invitato i cittadini ad abbandonare l'Ucraina alla "prima occasione possibile", preferendo la ferrovia alle strade normali, troppo esposte ai pericoli. "L'ambasciata ribadisce la sua raccomandazione di non tentare di attraversare il confine terrestre con la Polonia a piedi, in auto o in autobus. Le condizioni rimangono estremamente difficili, con rischi diretti per la salute dei viaggiatori", affermava la rappresentanza diplomatica in una nota diffusa sui propri canali ufficiali e sulle reti sociali. L'ambasciata invita i brasiliani a recarsi alle stazioni di Kiev e Kharkhiv e salire "appena possibile" su uno dei convogli diretti a Leopoli, con destinazione nelle città polacche di Varsavia e Chelm, a Chop, dove c'è un facile collegamento con l'Ungheria, o a Chernivtsi, agevolmente collegata a sia con la Moldavia che con la Romania. (Brb)