Ucraina: Putin, famiglie militari caduti avranno ulteriore risarcimento da 5 milioni di rubli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari russi stanno “combattendo da eroi” e avranno diritto a indennizzi e a riconoscimenti economici per il loro valore profuso sul campo di battaglia. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. “Ogni militare riceverà un’assicurazione o indennizzo e se un militare dove riportare ferite in guerra, riceverà un risarcimento mensile e questo è stato già stabilito da una legge ad hoc”, ha aggiunto. Il capo di Stato ha assicurato che una ulteriore somma di 5 milioni di rubli verrà elargita dal governo russo ad ogni famiglia di un caduto. "A tutti i membri delle famiglie dei militari morti durante un'operazione militare speciale in Ucraina verrà trasferita la copertura assicurativa prevista dalla legge e le prestazioni forfettarie. Si tratta di 7 milioni e 421 mila rubli. A ciascuno verrà inoltre corrisposta una compensazione monetaria mensile membro della famiglia del defunto", ha spiegato. "Ma, inoltre, ritengo necessario stabilire un pagamento aggiuntivo a ciascuna famiglia del militare deceduto, del personale militare e dei dipendenti di altre Forze che partecipano all'operazione, per un importo di 5 milioni di rubli", ha spiegato Putin. “Nessuno può essere una minaccia alla Russia”, ha concluso. (Rum)