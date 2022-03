Grecia: ministro Esteri Dendias, priorità è proteggere comunità ellenica in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sta facendo tutti gli sforzi possibili per assicurare la protezione della comunità ellenica in Ucraina in una situazione molto difficile. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, dopo aver ricevuto ad Atene l'omologo della Repubblica Ceca, Jan Lipavsky. "Invitiamo tutti i Paesi che mantengono rapporti o che vogliono diventare membri dell'Ue di allinearsi pienamente all'Ue, senza eccezioni o asterischi, nello sforzo per proteggere il diritto internazionale ed i diritti umani", ha affermato il capo della diplomazia greca. "Insieme ai nostri partner europei ed con i nostri alleati Nato, forgiamo la nostra risposta comune", ha affermato Dendias spiegando che la protezione della comunità greca in Ucraina, circa 150 mila persone solo nell'area di Mariupol, è una priorità del governo di Atene."Sfortunatamente stiamo affrontando la principale sfida che l'Europa ha affrontato nel 21mo secolo", ha precisato. (Gra)