Ucraina: fonti "Cnn", forze russe colpiscono di proposito le infrastrutture civili

- Le forze russe hanno mostrato una "disponibilità a colpire di proposito le infrastrutture civili". Lo ha dichiarato alla "Cnn" un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti, secondo cui i russi stanno colpendo di proposito le infrastrutture civili prendendo di mira strutture come "torri dei media e strutture per i media", oltre che a colpire le aree residenziali e infrastrutture governative. "Una delle cose che abbiamo sicuramente visto fare in posti come Kiev e Kharkiv è colpire le infrastrutture del governo con crescenti bombardamenti, come abbiamo osservato negli ultimi due giorni. Poiché si sono avvicinati geograficamente ad alcuni di questi centri abitati, i bombardamenti sono aumentati”, ha detto il funzionario che non ha rivelato la propria identità. "È chiaro che stanno cercando di indebolire le strutture di governo che risiedono in questi centri abitati", ha aggiunto. Fonti militari Usa e occidentali hanno riferito alla "Cnn" che la strategia della Russia nella guerra all'Ucraina si sta spostando verso un "lento annientamento" dell'esercito ucraino, avvertendo che Mosca potrebbe concentrarsi su un bombardamento sanguinoso e mortale di città e obiettivi civili. (Nys)