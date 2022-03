Ucraina: Johansson, oggi si è vista solidarietà ministri Affari interni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è vista la solidarietà da parte dei ministri degli Affari interni dell'Unione europea che hanno dato il loro sì unanime alla attuazione della direttiva protezione temporanea per chi fugge dall'Ucraina. Lo ha detto la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari interni dell'Unione europea. "Oggi abbiamo visto solidarietà al Consiglio quando all'unanimità siamo riusciti ad adottare l'attuazione della direttiva protezione temporanea che, benché esista da 20 anni, non era mai stata utilizzata", ha detto la commissaria. "Abbiamo ricevuto già quasi 1 milione di sfollati in Europa dall'Ucraina e ne vedremo altri milioni. Per questo ci serve più solidarietà e adeguata legislazione per dare diritti e protezione a queste persone. Ovviamente ci servono anche finanziamenti supplementari", ha aggiunto Johansson. (Beb)