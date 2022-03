Ucraina: Putin, nazionalisti radunano i civili nei condomini e piazzano le armi sui tetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nazionalisti in Ucraina radunano i civili nei condomini al centro dell'edificio e piazzano armi sul tetto e ai piani inferiori, solo i nazisti hanno trattato la popolazione in modo così disumano. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di sicurezza. "Solo i fascisti si sono comportati in questo modo, quando le truppe sovietiche hanno combattuto contro di loro, inclusa la liberazione del territorio dell'Ucraina", ha osservato Putin. (Rum)