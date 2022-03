Ucraina: Ev, dichiarare subito siti nucleari no-fly zone sotto controllo Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' con enorme preoccupazione che apprendiamo dell'occupazione, da parte delle forze russe, dell'area vicino a Zaporizhzhia, la maggiore centrale nucleare dell'Ucraina e dell'Europa, vicina alla località di Enerhodar. Ed è angosciante l'allarme lanciato al riguardo dal direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare, Rafel Mariano Grossi. È necessario e urgentissimo che le truppe dell'Onu, la cui risoluzione di condanna all'aggressione della Russia, è stata adottata ieri, siano inviate per proteggere i siti nucleari che devono essere dichiarati No-Fly-Zone". Lo affermano in una nota i co-portavoce nazionali di Europa verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che proseguono: "In un contesto come quello della guerra in corso, sarebbe impossibile riuscire a evitare o, peggio ancora, gestire un'emergenza come l'incendio e la successiva esplosione di uno o più reattori. Questa probabilità costituisce una seria minaccia per il futuro dell'umanità tutta. Putin ha deciso di far scoppiare una catastrofe planetaria? L'Onu agisca subito, prima che sia troppo tardi".(Com)