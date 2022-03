Tlc: Regno Unito, via libera a spagnola Cellnex per acquisire 7 mila torri da Ck Hutchinson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità per la concorrenza ed il mercato britannica (Cma) ha dato il via libera all'operatore spagnolo di torri di telecomunicazione spagnolo Cellnex per acquisire quasi 7 mila torri di Ck Hutchison nel Regno Unito a una condizione: che ceda fino a 1.000 siti sovrapposti per ridurre i potenziali effetti di concentrazione sul mercato. L'approvazione permetterà al gruppo spagnolo di completare una transazione con Ck Hutchison valutata a circa 10 miliardi di euro e che comporterà l'ingresso di CK Hutchison nel suo azionariato. Cellnex aveva proposto al regolatore di cedere fino a 1.300 siti in luoghi dove le torri che già possiede nel Regno Unito si sono sovrapposte a quelle acquisite. Secondo Cellnex, l'approvazione regolamentare segna la chiusura dell'ultima transazione inclusa nell'affare annunciato nel novembre 2020 per acquisire i 24 mila siti di Ck Hutchison in 6 Paesi europei: Austria, Irlanda, Danimarca, Svezia, Italia e Regno Unito. (segue) (Spm)