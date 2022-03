Ucraina: Bernini (FI), fermare assurda deriva cancel culture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Dopo la censura rientrata del corso su Dostoevskij alla Bicocca, e la sospensione invece confermata del Festival internazionale di musica e letteratura russa nel bicentenario della nascita dello scrittore, viene alimentato un clima da caccia alle streghe che fa rabbrividire. Dostoevskij è uno dei più grandi scrittori e pensatori di tutti i tempi, e la sua opera un patrimonio immortale che non può certo essere censurato in nome della condanna a Putin. Così come è assurdo impedire agli editori russi di partecipare alla Fiera dei libri per ragazzi di Bologna: il filo del dialogo culturale non va mai spezzato, mischiando la riprovazione per Putin con quella per i capolavori russi della letteratura. Di questo passo, i grotteschi maestri della cancel culture finiranno per mettere al bando, in nome del pacifismo, anche 'Guerra e Pace' di Tolstoj, in una corsa all’assurdo che sembra non conoscere limiti". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com)