Ucraina: Carretta (Azione), bene parole presidente Fontana, si attivi subito piano per vaccinazioni da Covid

- “Sono molto felice dell’atteggiamento finora dimostrato dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ma auspico che si possa passare al più presto a varie azioni, oltre alla doverosa cura per i bambini oncologici nei nostri ospedali". Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta, commentando le dichiarazione del presidente Fontana circa i profughi in arrivo in Lombardia. "Serve attivare subito un piano di vaccinazioni per i cittadini in arrivo e sprovvisti di copertura da Covid, un elemento comunque da non sottovalutare. Inoltre, chiedo alla Giunta di agire in collaborazione con i comuni della Lombardia per l’attivazione di corsi di italiano per favorire integrazione e permettere alle persone di comprendere le modalità di assistenza che offriremo in questi mesi. Nel contempo Aler metta a disposizione i tanti alloggi sfitti in un’ottica di collaborazione e di sistema di accoglienza comune”, commenta Carretta. (Com)