Francia: fonti stampa, Macron ha invitato Putin a non "mentire a se stesso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del colloquio telefonico avvenuto oggi il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato l'omologo russo Vladimir Putin a non "mentire a se stesso". Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", citando l'Eliseo. "Ti racconti delle storie", ha detto il presidente francese a quello russo dandogli del tu. "Le condizioni russe sono inaccettabili", ha poi aggiunto Macron. Il titolare dell'Eliseo ha in seguito ripreso il suo interlocutore in merito ad alcune dichiarazioni fatte in passato. "Commetti un grave errore: l'Ucraina non è un regime nazista, è una bugia", ha spiegato Macron. (Frp)