I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: presidente Parlamento Saleh, fiducia nuovo governo valida anche dopo riconteggio - La fiducia al nuovo governo libico del premier designato Fathi Bashagha concessa dal Parlamento il primo marzo sarebbe valida anche dopo il riconteggio dei voti. Lo ha annunciato oggi il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Agilah Saleh, all’inizio della sessione parlamentare indetta per la cerimonia di giuramento del nuovo esecutivo. Dai 92 voti annunciati lo scorso martedì, contestati dalle autorità al potere Tripoli e messi in dubbio dall’Onu, Saleh è sceso oggi a 83 su 86 deputati presenti due giorni fa. Il presidente del Parlamento eletto nel 2014 ha aggiunto che il quorum minimo è esattamente di 83 voti, dal momento che i membri attivi sarebbero in tutto 166 (tre in meno rispetto al precedente conteggio). Egli ha aggiunto che sette parlamentare hanno votato “via telefono perché minacciati dal Gnu”, ma il loro voto non è stato conteggiato tra gli 83; i voti di altri due parlamentari, ha aggiunto Saleh, non sono stati contati perché questi stessi sono stati nominati ministri. “I cittadini hanno bisogno di un governo capace di alleviare le sofferenze”, ha detto Saleh, invitando “ogni autorità a rispettare la propria giurisdizione e lavorare per la riconciliazione nazionale e il completamento delle elezioni”. (segue) (Res)