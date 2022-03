I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: liberato a Misurata il neo ministro degli Esteri Hafed Gaddour - Il neo nominato ministro degli Affari esteri della Libia, Hafed Gaddour, è stato liberato dallo stato di fermo a cui era stato sottoposto questa mattina nella città di Misurata. Lo ha appreso “Agenzia Nova” da fonti libiche. L’ex ambasciatore in Italia era stato fermato insieme alla dottoressa Salha al Drouqi, ministra della Cultura del nuovo governo di Fathi Bashagha, dalla Forza congiunta di Misurata, gruppo armato fedele al Governo di unità nazionale del premier uscente Abdulhamid Dabaiba. Gaddur faceva parte di un convoglio di vetture che si stava recando a Tobruk, nella Libia orientale, per partecipare alla cerimonia di giuramento dell’esecutivo del premier designato Bashagha, già ministro dell’Interno. La delegazione viaggiava via terra perché le autorità di Tripoli avevano temporaneamente chiuso lo spazio aereo, probabilmente allo scopo di impedire ai nuovi ministri di recarsi in Parlamento. Il premier Dabaiba ha peraltro vietato gli spostamenti di convogli armati o militari non autorizzati senza previa autorizzazione. Lo stesso capo del governo uscente ritiene che il voto di fiducia concesso dal Parlamento al governo libico sia "una farsa" a un "tradimento". (segue) (Res)