- Libia: premier Dabaiba, solo le elezioni possono porre fine a crisi legittimità - Solo elezioni libere e democratiche potranno porre fine al'attuale crisi di legittimità politica in Libia, dando voce a 2,8 milioni di libici. Lo ha sostenuto Abdulhamid Dabaiba, il premier del Governo di unità nazionale della Libia (Gun) in una nota pubblicata sul proprio account Twitter. Inoltre, nella nota, si legge che secondo Dabaiba le elezioni sono il modo più giusto e rapido per produrre una nuova legislatura e un esecutivo in grado di guidare il Paese verso la sicurezza e la stabilità. Vale la pena menzionare che la posizione di Dabaiba coincide con quella espressa dalle Nazioni unite in Libia. (Res)