لوفتهانزا تدرس الدخول في الخطوط الجوية الإيطالية

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- تدرس مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية العروض الخاصة بالاستثمار في شركة الخطوط الجوية الإيطالية "إيتا"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وأعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية كارستن شبور أن المجموعة سوف تتخذ قرارا بشأن خيارات الدخول المحتمل للشركة الإيطالية.وأكد الرئيس التنفيذي أن إيطاليا "سوق إستراتيجي" للوفتهانزا، واصفا المجموعة بأنها "الشريك المناسب" لشركة الخطوط الجوية الإيطالية.وأعربت كل من لوفتهانزا وشركة الشحن MSC عن حرصها على الانضمام إلى طيران إيتا. (نوفا)