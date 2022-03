Piemonte: mancanza turismo russo potrebbe pesare su stagione langhe e laghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura dei voli per la Russia non spaventa il mondo turistico Torinese e Piemontese nell'immediato, ma lascia dei forti dubbi sui mesi avvenire, quando ci sarà l'alta stagione per le visite ai laghi e alle langhe. E' questo l'umore delle realtà legate al commercio e al settore alberghiero Piemontesi. Per Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino "un prolungamento dei blocchi potrebbe avere delle ripercussioni sulla stagione dedicata ai laghi e alle langhe, anche se il problema più grosso rimane certamente quello del caro bollette". Mentre Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino parla di una "battuta d'arresto notevole" riferendosi al blocco del turismo Russo: "Si stava sviluppando - ha continuato Borio -. (segue) (Rpi)