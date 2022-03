Piemonte: mancanza turismo russo potrebbe pesare su stagione langhe e laghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in generale, il clima di incertezza pesa su tutto. Stavamo iniziando a guardare con interesse a marzo e aprile e invece ora ci troviamo una nuova tegola. Quella Russa è una capacità di spesa notevole che ci verrà mancare, una porta che si chiude in un momento in cui non c'era bisogno", ha concluso Borio. La presidente di Ascom Confcommercio Torino prevede delle conseguenze più ampie: "Credo che il problema del turismo dall'estero con la guerra in Ucraina in corso, non sia soltanto un problema rispetto ai visitatori Russi, ma anche a quelli Statunitensi e Sud-Americani che, spaventati dalla situazione di instabilità legata al conflitto, potrebbero decidere di non spostarsi verso l'Europa. (segue) (Rpi)